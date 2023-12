Rode Duivel Johan Bakayoko laat zich uit over kansen op EURO 2024

De Rode Duivels kennen hun tegenstanders voor de groepsfase van EURO 2024 in Duitsland. Johan Bakayoko ziet dat er mogelijkheden zijn op het tornooi.

De Rode Duivels zitten in een groep met Roemenië, Slowakije en een land dat zich nog moet kwalificeren voor het tornooi. Johan Bakayoko is ervan overtuigd dat België een mooie campagne kan hebben.

"Ik hoop dat het België wordt", begint de winger van PSV bij Play Sports. "Ik denk dat we veel kwaliteiten hebben. Ik denk dat we ook optimistisch kunnen blijven. Ik denk dat we zeker kans maken."

Ook over zijn ploegmaat van de nationale ploeg, Romelu Lukaku heeft hij heel wat mooie woorden. "Heb je gezien hoeveel die jongen scoort? Dat is toch bizar. Ja ik kijk wel naar hem op. Velen kennen hem niet als mens maar wel als speler. Maar als mens is hij eigenlijk nog beter dan als voetballer."