Gert Verheyen heeft duidelijke mening over titeldebat in Jupiler Pro League

Union SG is fantastisch bezig dit seizoen. Het speelt na Nieuwjaar nog in de Conference League, het wist zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Belgische Beker en het staat op kop in de competitie. Wat is er mogelijk in 2024?

In de Jupiler Pro League heeft Union SG ondertussen niet minder dan acht punten meer dan eerste achtervolger RSC Anderlecht. KAA Gent volgt al op twaalf punten, Antwerp (13), Genk (13) en Club Brugge (14) volgen nog verder. Zonder play-offs zou de titel de Brusselaars mogelijk al bijna niet meer kunnen ontglippen, maar ook de voorbije jaren speelde Union mee voor de prijzen en werd het net niet. "Ze spelen gewoon goed voetbal, het voetbal van een kampioen", weet Gert Verheyen. Indrukwekkende prestaties van Union SG "Van de drie jaren waarin ze kans maakten, lijkt de kans mij dit jaar nog meer uitgelezen dan de voorbije twee jaren. Door hun sterkte en ook een beetje door de andere ploegen in België", aldus de analist bij Sporza. "Het is meer dan gewoon een counterploegje. Ze waren er de voorbije twee seizoenen ook al kortbij en ze blijven gewoon meespelen, het is echt indrukwekkend."

Wie wordt kampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Union SG 27% Anderlecht 17% KAA Gent 7% Antwerp 37% KRC Genk 2% Club Brugge 10% Nog een ander team (laat in reacties weten wie!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 20/12/2023 03:00.