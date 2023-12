Een teken van problemen? Slechts één kandidaat voor het voorzitterschap van de Pro League, en die gaat het waarschijnlijk halen

De Pro League is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dit omdat Lorin Parys momenteel zowel CEO als voorzitter is. Hij wil enkel nog CEO blijven.

De Pro League is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter nadat Lorin Parys had laten weten van die rol af te willen. Nu zit het wel zo dat de kandidaten niet meteen binnenstromen.

Volgens Het Laatste Nieuws is er echter maar eentje, Bart De Smet. Om voorzitter te worden heeft hij twee derde van de stemmen nodig op de algemene vergadering, die voor donderdag gepland staat. Dat zou geen groot probleem moeten worden volgens de krant, want het is hij of niemand.

Bart De Smet is niet al te bekend in de voetbalwereld. Voordat hij in 2020 toetrad tot het bestuur van de Pro League was hij CEO van Ageas, het vroegere Fortis. Donderdag zou hij de nieuwe voorzitter van de Pro League kunnen worden.