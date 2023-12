Gent ziet ex-Anderlecht-vedette terug, maar die bracht hen wel al geluk (al verkeert hij nu weer in topvorm)

De loting voor de Conference League heeft voor een speciaal weerzien gezorgd. Lior Refaelov gaat Maccabi Haifa zich mogen meten met KAA Gent. De Israëliër is in uitstekende vorm op sportief gebied, maar beleeft natuurlijk ook moeilijke momenten.

Hij had zeker niet verwacht zo snel terug te keren naar de Belgische velden. Lior Refaelov nadert de 38 jaar in februari volgend jaar wanneer zijn Maccabi Haifa het opneemt tegen Gent in de 16e finale van de Conference League.

Op 22 februari zal Maccabi naar de nu voormalige Ghelamco Arena komen; bijna precies een jaar eerder (5 maart 2023) speelde Refaelov voor het laatst tegen Gent in de competitie (verlies 1-0, en 19 minuten speeltijd voor de Israëliër).

Gent ligt Refaelov niet

De voormalige Club Brugge-speler zal deze kans om een oude rivaal te ontmoeten zeker waarderen... die hem recentelijk niet goed afging. Een 0/6 vorig seizoen, een nederlaag in de finale van de Croky Cup (en 1/6 in de competitie) een jaar eerder: onder het shirt van RSC Anderlecht heeft de Gouden Schoen 2021 Gent nooit verslagen. Daarvoor moeten we teruggaan naar het seizoen 2020-2021 en twee overwinningen met Antwerp.

Maar welke versie van Lior Refaelov zullen we op onze velden zien? Zijn vertrek bij Anderlecht was onvermijdelijk, aangezien de Israëlische veteraan zijn leeftijd begon te wegen.

De voormalige Bruggeling had niet langer het niveau voor de Belgische top en koos begrijpelijkerwijs voor een terugkeer naar zijn thuisland, waar hij weer opkrabbelt. Refaelov had echter moeite om zijn plek te vinden aan het begin van het seizoen en verloor snel zijn basisplaats.

Hij is niet per se een vaste waarde meer, afwisselend tussen de basisopstelling en de bank. Maar in de laatste 4 wedstrijden gaf Lior Refaelov 3 beslissende passes en maakte hij een tweede doelpunt, afgelopen zondag tegen Hapoel Haifa.

Zijn eerste twee doelpunten in de competitie sinds 17 september van het vorige jaar. In de tussentijd is het leven in Israël veranderd: het kampioenschap werd opgeschort na de aanval van Hamas en het grootschalige antwoord van het Israëlische leger, wat Israël en Palestina in chaos dompelde.

Een Refaelov in topvorm

Na deze tragische gebeurtenissen keerde Lior Refaelov terug naar België, naar zijn vrouw en kinderen in Antwerpen. Het kampioenschap werd uiteindelijk eind november hervat.

Paradoxaal genoeg leek de voormalige speler van RSC Anderlecht na deze gedwongen onderbreking zijn draai en vorm te vinden, aangezien hij sindsdien bij elke competitiewedstrijd beslissend is geweest. Kan hij deze vorm vasthouden tot aan het weerzien met Gent en het Belgische voetbal?