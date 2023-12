Talent en karakter groeit bij Standard-speler: "Ik heb een week niet met Carl Hoefkens gesproken"

Het eerste seizoen bij de grote jongens is nooit het makkelijkste. Isaac Price maakte zijn profdebuut bij Standard en heeft al laten zien over een sterk karakter te beschikken.

In zijn eerste seizoen als prof is Isaac Price met sprongen vooruitgegaan bij Standard. Als starter aan het begin van het seizoen verloor hij zijn basisplaats eerst, waarna hij op wedstrijddag 7 tegen Eupen in de tribune belandde.

"Dat was het moeilijkste moment. Als jonge speler weet je niet altijd de redenen en kan je gefrustreerd raken. De week erna was ingewikkeld, Carl Hoefkens en ik spraken elkaarJonge niet. Hij wilde een reactie bij me uitlokken en dat lukte. Sindsdien wil ik hem elke dag bewijzen dat ik mijn plaats verdien. Het was een keerpunt voor mij", zei de middenvelder op een persconferentie, volgens La Dernière Heure.

"Ik denk niet dat mensen te streng waren. We wisten dat we ons spel niet speelden en we hebben erover gepraat. De kritiek motiveerde ons om dingen te veranderen. Dit is mijn eerste profseizoen en alles is nieuw voor me. Ik denk dat ik al vooruitgang heb geboekt sinds ik ben begonnen. Ik heb heel hard gewerkt toen ik mijn basisplaats verloor en daardoor ben ik gegroeid," concludeerde Isaac Price.