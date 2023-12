Bom bij Beerschot: Coach vertrekt uit het niets

Beerschot krijgt een serieuze domper te verwerken met oog op een mogelijke promotie. Zo vertrekt coach Andreas Wieland uit het niets bij de club.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Andreas Wieland laten weten aan Beerschot dat hij niet langer hoofdcoach zal zijn. Een serieuze domper voor de club die op een gedeelde eerste plaats staat in 1B.

Wieland zou bij LASK Linz in Oostenrijk Technisch Directeur kunnen worden. Het nieuws komt uit het niets voor Beerschot, waar de coach nog onder contract stond tot aan het einde van dit seizoen. Als de club zou promoveren naar 1A, werd dat contract automatisch verlengd.

Volgens de krant gaf Wieland voorlopig enkel mondeling zijn ontslag. Wie hem zal opvolgen is ook nog niet bekend. Het is nog niet zeker of hij naar LASK Linz zal trekken, al lijkt het daar wel op.