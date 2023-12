Crisis helemaal compleet: KV Oostende plots voorlaatste in Challenger Pro League na enorme sancties

De licentiecommissie heeft besloten om drie punten van KV Oostende af te trekken in 1B. KVO heeft een aantal betalingsbewijzen niet voorgelegd.

Het gaat om betalingsbewijzen van transferschulden, maar ook over een RSZ-brijdrage (oktober), een btw-aangifte (september) en bedrijfsvoorheffing (oktober). Bij de transfers moeten we kijken naar die van Juan David Fuentes Garrido en naar de huur van Barac.

'In deze context, heeft de licentiecommissie vastgesteld dat de club haar verplichtingen inzake haar federale schulden (transfers) en sociale schulden (RSZ, BV, BTW) krachtens artikel P7.18.6 van het bondsreglement NIET is nagekomen', klinkt het bij de KBVB.

KV Oostende krijgt dus een puntenaftrek, mag geen transfers meer doen voor de eerste ploeg en krijgt ook een vermindering van 2 tot 4 spelers van het maximum aantal spelers ouder dan U21 op de SSL (Squad Size Limit).

Zo zakt Oostende plots van de 12e plaats naar de 15e. Hun 16 punten zullen er 13 worden. Door het doelpuntensaldo staat de club boven Francs Borains dat net als KVO 13 punten telt.

The Licensing Commission has decided, in accordance to the RBFA regulations, to impose a 3 points deduction to KV Oostende.



More information ⤵️

🇳🇱 - https://t.co/tLUCkLIer4

🇫🇷 - https://t.co/odyNYtejfQ