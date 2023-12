Dan toch geen avontuur in Bundesliga voor Zeno Debast? 'Onderhandelingen lopen zeer moeizaam'

Zeno Debast is ondertussen al een tijdje de verdediger met de hoogste marktwaarde van het land. De Rode Duivel kan van concrete interesse genieten.

Het valt nog af te wachten of Anderlecht het deze winter even druk maakt als tijdens de zomermercato. Overbodige pionnen kunnen vertrekken bij paars-wit en waarschijnlijk komen er wel wat spelers bij, gezien Anderlecht dit seizoen voor de titel wil kunnen gaan.

Eentje die ze liever niet zien gaan in Brussel is Zeno Debast. De jonge verdediger heeft een marktwaarde van zo'n 13 miljoen euro. Dat is het hoogste voor een verdediger uit de JPL.

Frankfurt toonde al meermaals interesse. Afgelopen zomer raakte dat al bekend, en nu zou de club opnieuw willen proberen. Maar de onderhandelingen lopen niet zoals gehoopt voor de club. Frankfurter Rundschau meldt dat Frankfurt slechts 10 miljoen wil betalen, ver onder de vraagprijs. Zo zal een transfer naar de Duitse ploeg erg moeilijk worden voor Debast.