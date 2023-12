Hein Vanhaezebrouck deelt flinke sneer uit aan RSC Anderlecht

Wat doet Hein Vanhaezebrouck volgend jaar? Zijn contract bij KAA Gent loopt op het einde van het seizoen af.

Hein Vanhaezebrouck won deze week de Trofee Raymond Goethals. In het interview na afloop van de toekenning van de prijs liet de trainer zich uit over zijn toekomst bij de Buffalo’s.

“Er is al een signaal geweest, in de vorm van een gesprek”, gaat Vanhaezebrouck bij Het Laatste Nieuws nog eens dieper op het onderwerp in. “Maar het is nog niet concreet en dat hoeft ook niet voor mij.”

De huidige situatie zorgt ervoor dat het niet te snel moet gaan, aldus Vanhaezebrouck. “Deze club evolueert, we zitten in een shift. Wat gaat er gebeuren? Dat is moeilijk te voorspellen. Op zo’n moment moet je vooral rustig blijven, goed nadenken, de dingen voorbereiden en op het juiste moment de juiste beslissing nemen.”

Vanhaezebrouck sneert naar RSC Anderlecht

En Hein zou Hein niet zijn als hij ondertussen ook even prikt. “Dat moet niet snel, snel gaan. Ik heb het één keer meegemaakt (bij Anderlecht, red.) dat alles snel, snel moest veranderen en ik denk dat iedereen daarvan de gevolgen heeft gezien. Die fout ga ik geen tweede keer maken.”

De bal ligt dus duidelijk in het kamp van de club. “Als de dag komt dat ze willen dat ik een beslissing neem, dan zullen we dat doen”, besluit Vanhaezebrouck.