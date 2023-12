'Inter Milan krijgt stevige concurrentie om winger weg te kapen bij Club Brugge'

De geruchten rond een mogelijk vertrek van Tajon Buchanan (24) zijn niet nieuw. Afgelopen zomer viel de naam van Thomas Meunier al bij Club Brugge. Dit was om op een vertrek van de Canadees te anticiperen.

Blauw-zwart had €6,3 miljoen uitgegeven om Buchanan in januari 2022 over te nemen. De speler lijkt zijn draai gevonden te hebben, maar zou weg mogen bij een goed bod. Inter heeft veel interesse in de Canadees, maar de Italiaanse club is niet alleen.

Volgens de Portugese journalist Pedro Almeida heeft de zaakwaarnemer van Tajon Buchanan contact gehad met een aantal clubs, waaronder Aston Villa, Benfica en ook Inter Milan.

🚨🇨🇦 Internazionale, Benfica and Aston Villa are in negotiations with Club Brugge for Tajon Buchanan. The three clubs have already met with the Canadian player agent.



The contract of player with Brugge is until 2025, and will not extend. pic.twitter.com/g5IBHd0SL3