'Italiaanse topclub wil opvallende constructie opzetten voor sterkhouder van Club Brugge'

Club Brugge heeft aardig wat spelers rondlopen die zich internationaal in de kijker spelen. Dat geldt niet in het minst voor Tajon Buchanan.

De voorbije weken en dagen komt er opvallend veel nieuws naar buiten over een mogelijk vertrek van Tajon Buchanan bij Club Brugge.

Hij lijkt vooral bij Inter zeer gegeerd te zijn. Zij zouden hem zelfs al in januari willen binnenhalen, met een opvallende constructie, zo laat Alfredo Pedulla weten op zijn sociale media.

De transferwatcher van Sportitalia zegt te weten dat de Italiaanse topclub Buchanan in januari wil huren, met in juni een verplichte aankoopoptie.

12 of 58 miljoen euro voor Buchanan

Volgens Pedulla is de waarde van de sterkhouder van Club Brugge ondertussen al aardig gezakt. Hij zou niet langer 18 miljoen euro, maar ergens tussen de 12 en 15 miljoen waard zijn.

Club Brugge betaalde indertijd 6 miljoen euro voor de Canadees, al was in Engeland deze maand nog te horen dat Manchester City 58 miljoen euro voor hem wou betalen.

Kijken of blauwzwart in zo’n constructie van huur met verplichte aankoopoptie wil meestappen, want uiteindelijk betekent het gewoon langer wachten op je centen.