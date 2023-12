KAA Gent onthoudt ook positieve zaken: klaar voor revanche tegen Club Brugge

KAA Gent verloor zondag met 2-0 op het veld van Club Brugge. Binnen een maand krijgen ze wel al de kans om dat recht te zetten.

De Slag om Vlaanderen werd gedomineerd door scheidsrechterlijke beslissingen en de VAR, maar Gent schoot zichzelf ook wat in de voet tegen Club Brugge. Vooral het handsspel van Kandouss maakte het Gent bijzonder moeilijk.

Toch kon Gent in de tweede helft, met tien man, nog een vuist maken tegen Club Brugge. Het had zelfs nog de beste kansen, maar scoren lukte niet meer. En dus verloren de Gentenaren met 2-0 in Brugge.

Kwartfinale Beker van België

Maar op 16 januari krijgt Gent wel een kans om revanche te nemen, in de kwartfinale van de Beker van België. Sven Kums neemt ook positieve zaken mee naar die bekerwedstrijd, meteen na de winterstop.

"Vooral die tweede helft met tien man, dat moeten we zeker meenemen. Ook de eerste twintig minuten. We waren dan net wat te slordig met balverlies, maar uiteindelijk was het wel zeker positief."

Dat de bekerwedstrijd opnieuw voor spektakel zal zorgen, lijkt nu al duidelijk te zijn. Hopelijk kan het dan meer over de wedstrijd gaan dan over de scheidsrechter en de VAR.