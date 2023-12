🎥 Onana krijgt de woede van de fans over zich heen na belachelijk genomen penalty

Everton is sterk bezig in de Premier League. In de League Cup ging het echter helemaal fout, na strafschoppen, met Amadou Onana in de hoofdrol.

Everton doet het ontzettend goed in de Premier League, maar in de League Cup ging het helemaal fout na strafschoppen in de kwartfinale tegen Fullham. Bij een 4-3-tussenstand in de strafschoppenreeks krijgt Amadou Onana de kans om het af te maken voor Everton. Het werd een pijnlijke misser voor onze landgenoot. Hij nam een huppelende, korte aanloop en trapt de bal echt heel erg slecht. Bekijk de beelden van de strafschop van Onana hieronder. De fans van Everton lustten de Rode Duivel achteraf rauw op sociale media. “Die penalty van Onana gaat de geschiedenis van Everton in als een van de slechtste ooit. Arrogante aanloop en nul overtuiging. Wat een gemiste kans”, klonk het. “Onana wou zich opnieuw kronen tot de coolste van het veld. Verschrikkelijk. Een doelman zou nooit in staat mogen zijn een penalty gewoon op te pikken. Alsof het om een terugspeelbal ging.” “Mijn gedachten zijn nu bij Amadou Onana. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan en Sean Dyche in de ogen kijken na die penalty.” This was to win it hahahaha pic.twitter.com/OMtrYhK5Xh — The Redmen TV (@TheRedmenTV) December 19, 2023