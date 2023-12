Pro League maakt kalender bekend voor rest van de reguliere competitie

De kalender voor de resterende wedstrijden in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League is bekendgemaakt. Dat deelde de Pro League op X (Twitter).

We krijgen na de winterstop dus nog één midweekspeeldag in de week van 29 januari. Op 17 maart zullen alle ploegen hun laatste wedstrijd spelen van de reguliere competitie om 18:30.

