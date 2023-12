UEFA komt meteen met reactie op uitspraak rond Super League

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de UEFA geen clubs mag sanctioneren die mee zouden doen aan externe competities. Dit zet de deur open voor de Super League.

Zoals verwacht is de UEFA hier niet mee opgezet. De organisatie kwam al met een eerste reactie. Donderdagnamiddag volgt er ook nog een persconferentie.

'De UEFA neemt kennis van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak van de European Super League', klinkt het op hun website. 'Deze uitspraak betekent geen goedkeuring of validatie van de zogenaamde 'super league'; het onderstreept eerder een reeds bestaande tekortkoming binnen het kader van de UEFA voorafgaand aan de goedkeuring, een technisch aspect dat al is ondertekend en aangepakt in juni 2022.'

'De UEFA heeft vertrouwen in de robuustheid van haar nieuwe regels, en in het bijzonder dat deze voldoen aan alle relevante Europese wetten en regelgeving.'

'De UEFA blijft resoluut in haar engagement om de Europese voetbalpiramide in stand te houden en ervoor te zorgen dat deze de bredere belangen van de samenleving blijft dienen. We zullen het Europese sportmodel gezamenlijk blijven vormgeven, samen met nationale verenigingen, competities, clubs, fans, spelers, coaches, EU-instellingen, overheden en partners.'

Zo vinden ze dat het model dat nu bestaat, met de Champions League, onvervangbaar is. Dit model moet volgens hun beschermd worden en daarvoor rekent de organisatie op fans en clubs.

'Wij vertrouwen erop dat de op solidariteit gebaseerde Europese voetbalpiramide, die door de fans en alle belanghebbenden tot hun onvervangbare model is verklaard, door Europese en nationale wetten zal worden beschermd tegen de dreiging van ontsnappingen.'