Verrassende wintertransfer voor sterkhouder STVV? 'Club bereidt een bod voor'

De wintermercato nadert snel. De Belgische clubs bereiden voor om te versterken, maar krijgen ook te maken met een aantal vertrekkende spelers.

STVV zou een van zijn basisspelers kunnen kwijtraken deze winter. En wel een heel belangrijke. Volgens Het Belang van Limburg kan Daiki Hashioka vertrekken.

Hashioka, Japans international, hoopte deze zomer al op een transfer. Hij wilde graag in de Bundesliga aan de slag. 1. FC Köln toonde interesse, maar de deal ging niet door.

Naar verluidt is de rechtsback nu op weg naar een andere competitie... een die iets verrassender is. Volgens de krant volgt PAOK, momenteel 2e in de Griekse competitie, hem al een tijdje. De club zou een bod voorbereiden.

Hashioka wordt door Transfermarkt geschat op €2 miljoen. Als hij deze winter vertrekt, zou STVV een sterkhouder verliezen die al sinds januari 2021 bij de club is en 88 wedstrijden speelde voor de Truienaars.