KRC Genk-coach Wouter Vrancken blikt vooruit op wedstrijd tegen Anderlecht en denkt daarbij terug aan heenmatch

KRC Genk reist zaterdag naar Brussel om het op te nemen tegen Anderlecht. KRC Genk-coach Wouter Vrancken blikt vooruit.

KRC Genk won voor het eerst drie keer op rij dit seizoen. Tegen Anderlecht kan de Limburgse club voor een vierde keer gaan.

"Ik verwacht langs onze kant dezelfde wil om te winnen als in onze vorige wedstrijden", vertelde KRC Genk-coach Wouter Vrancken volgens de clubwebsite. "Maar we spelen tegen een goede en efficiënte ploeg. Dat heeft Anderlecht al laten zien."

Hij herinnert zich de thuiswedstrijd nog goed. "We trekken naar daar met de wetenschap dat we in de heenwedstrijd zelfs met 10 tegen 11 de betere ploeg waren en verdiend een punt thuis hielden. Die wedstrijd geeft ons vertrouwen dat we ook in Anderlecht iets kunnen gaan halen."