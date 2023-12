KRC Genk krijgt nog zware opdracht voor de winterstop maar: "We moeten niet te veel naar het klassement kijken"

KRC Genk startte met wisselvallige resultaten aan het seizoen. Na hun overwinning tegen KV Kortrijk heeft het vertrouwen een flinke boost gekregen.

Voor Nieuwjaar volgen nog twee toppers. Eerst reizen de Limburgers zaterdag naar Brussel om het op te nemen tegen Anderlecht. Komende dinsdag ontvangt Genk Antwerp.

Joseph Paintsil is zeer tevreden na de voorbije weken. "Als de dingen even moeilijker gaan moet je dat accepteren en erin blijven geloven zoals wij deden. Het ging een beetje op en neer maar nu wordt het beter langs onze kant. We zijn er zeker van dat we deze mentaliteit en vechtlust kunnen behouden om onze doelen te bereiken. We moeten zeker de top zes halen."

Als er punten gepakt worden tegen de huidige nummers vijf en twee uit de JPL, kan Genk met een goede uitgangspositie de winterstop in. Maar naar het klassement kijkt Bilal El Khannouss nog niet te veel. "Zouden we in een andere competitie spelen wel. Maar we spelen in België en hier heb je de Play-offs. Daar wordt alles nog eens gedeeld door twee."

"Ik denk dat we niet te veel moeten kijken naar het klassement. We moeten gewoon zo hoog mogelijk eindigen en dan zien we wel hoe of wat in de Play-offs. Als we daar geraken, wat we ook gaan proberen doen. Dat is ons doel", vertelde de middenvelder.