Mourinho komt nog maar eens bitsig uit de hoek als het over Kevin De Bruyne gaat: "Een kind dat niet kon wachten"

Kevin De Bruyne kende een (mislukte) passage bij Chelsea FC vooraleer hij begon aan de bestorming van de voetbalhemel. José Mourinho was de coach die hem destijds aantrok én opnieuw liet vertrekken. De Portugees reageert op de gebeurtenissen.

Chelsea FC betaalde in 2012 acht miljoen euro om Kevin De Bruyne weg te halen bij KRC Genk. De Rode Duivel kwam er op voorspraak van José Mourinho. Al was hij na korte tijd onder de hoede van The Special One ook alweer weg.

"In de voorbereiding van dat seizoen trokken we op stage naar Azië", doet Mourinho zijn verhaal in The Obi One. "Na die stage besloot de bestuurskamer om hem uit te lenen, maar ik wou dat hij bleef. Ook Kevin gaf zelf aan dat hij wou vechten voor zijn plaats."

Al keerde de gedachtegang van de middenvelder héél snel. "Na die stage speelden we om de Europese Supercup tegen Bayern München. Kevin stond niet in de basis en daags nadien kwam hij me vertellen dat hij wou vertrekken."

"Ik liet hem echter niet meteen gaan", gaat de Portugees verder. "Maar ook de matchen nadien zat hij geregeld op de bank. Het was allemaal niet voldoende voor hem. Hij liet me meermaals weten dat hij wou vertrekken. Dus hebben we hem uitgeleend."

Het vervolg van zijn carrière geeft me natuurlijk ongelijk

Mourinho wil echter niet horen dat hij een foute keuze heeft gemaakt. "Hij was als een kind die niet kon wachten op de kansen. Het vervolg van zijn carrière geeft me natuurlijk ongelijk. Maar het is absoluut niét zo dat ik hem weg heb geduwd bij Chelsea."