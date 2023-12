Riemer vertelt exact welk profiel hij er deze winter bij wil in Anderlecht

Brian Riemer wil er een centrale verdediger bij, zeker nu Jan Vertonghen toch wel wat kwaaltjes begint te vertonen. En hij heeft samen met Jesper Fredberg een duidelijk profiel opgesteld over wat er deze winter moet bijkomen.

"We zoeken één, misschien twee centrale verdedigers", aldus Brian Riemer. "We namen in de zomer de beslissing om met Jan en Zeno te spelen, maar dat maakt het niet makkelijker om een concurrent voor hen te vinden. We werken er wel aan. We hebben weinig gewisseld, dus het is niet makkelijk om een speler te overtuigen."

Maar nu hebben ze wel iemand nodig die onmiddellijk klaar is. "We hebben nu niemand nodig die binnen drie jaar klaar is. Dat mag wel, maar dan moet er nog eentje bij komen. We willen gerust een jonge, talentvolle verdediger, maar dan moet hij direct kunnen spelen. We gaan niet kopen om te kopen. Hij moet ook wel al wat ervaring hebben."

En er zijn er ook een paar die mogen vertrekken, zoals Kristian Arnstad. "Voor hem heb ik het meest pijn, want er is niet zoveel verschil tussen hem, Mario en Théo. Het zijn drie gelijkaardige profielen. Ik heb er met hem over gesproken en we zullen een oplossing voor hem zoeken. Of dat een huur of definitieve verkoop is, staat nog niet vast. We gaan wel wat middenvelders laten vertrekken, want daar hebben we er te veel van."