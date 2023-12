'Belgisch talent op de radar van Franse topclub'

Na een goed seizoen bij Almeria zou Largie Ramazani in beeld zijn bij Olympique Lyon in de Ligue 1.

Na de slechtste seizoensstart in zijn geschiedenis heeft Olympique Lyon drie wedstrijden op rij gewonnen om eindelijk uit de rode zone in de Ligue 1 te geraken.

Desondanks blijft Lyon in een gevaarlijke positie en moet het deze winter nog eens goed kijken of er geen versterking kan komen. Maar eerst moet de club nog af van spelers die de verwachtingen niet (meer) in kunnen lossen, voordat er nieuwe kunnen komen.

Volgens L'Équipe heeft de Franse club zijn oog laten vallen op Largie Ramazani. De aanvaller van Almeria zou samen met Clément Lenglet, Said Benrahma en Hugo Ekitike op de radar van OL staan.