Rode Duivel van 60 miljoen euro naar EK? "Moet meteen een impact kunnen hebben"

In juni spelen de Rode Duivels op het EK in Duitsland. Het is uitkijken wie er allemaal in de selectie van Domenico Tedesco zal zitten.

De Rode Duivels zitten met aardig wat vraagtekens voor Euro 2024. Eén van die twijfelgevallen is Roméo Lavia. De speler die afgelopen zomer voor 60 miljoen euro binnengehaald werd door Chelsea zit al bijna het hele seizoen aan de kant.

Lavia traint opnieuw mee, nadat hij in september zijn enkel verdraaide. “Net als Christopher Nkunku was Lavia bij zijn komst niet wedstrijdklaar”, zegt trainer Pochettino over onze landgenoot.

“Nu zijn we bijna zes maanden later en behoort een selectie tegen Wolves tot de mogelijkheden. Hij kan niet wachten om te debuteren voor ons. Hij doet het goed op training, maar heeft nog tijd nodig om naar zijn beste vorm te groeien.”

Chelsea heeft echter elk punt nodig, want het staat pas tiende in de rangschikking. Veel tijd om rustig in te werken in het team is er dan ook niet. “Jongens zoals Nkunku en Lavia moeten begrijpen dat zij elke dag hard moeten werken. Zelfs harder dan de andere spelers, want zij moeten meteen een impact kunnen hebben eens ze op het veld gebracht worden.”

De situatie is nu immers wat ze is voor onze landgenoot in de Premier League. “Ze hebben minuten nodig om te groeien, maar iedereen moet begrijpen dat wij wedstrijden moeten winnen. We zitten niet in de seizoensvoorbereiding”, besluit Pochettino.