RSC Anderlecht schakelt hard en gaat concurrentie aan met club uit Premier League voor tweede droomtarget

De meeste Belgische clubs zijn naarstig op zoek naar versterkingen deze winter. En daarbij wordt zeker voor de defensie volop gezocht. RSC Anderlecht gaat heel vlotjes en wil minstens twee droomtargets binnenhalen.

Een paar dagen geleden klonk het al luidop in Japan: Haruya Fujii wordt de nieuwe centrale verdediger van RSC Anderlecht. De 22-jarige verdediger mag naar alle waarschijnlijkheid binnenkort in België verwacht worden.

Eerst moet hij nog wat wedstrijden spelen met de Japanse nationale ploeg. Sowieso zou hij de eerste maanden mogen rijpen bij paars-wit, al dan niet via de B-kern. Met een mogelijk vertrek van Zeno Debast komende zomer zou hij op die manier een wissel op de toekomst kunnen/moeten worden.

Felix Torres is het andere droomtarget voor de defensie van RSC Anderlecht

Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat er ondertussen niet nog andere zaken gaan gebeuren in het Lotto Park. Diverse Zuid-Amerikaanse bronnen inclusief Zuid-Amerikaanse takken van ESPN praten namelijk al enkele dagen over de mogelijke komst van Felix Torres.

Paars-wit moet wel een paar kapers op de kust dulden, want ook Corinthians en Brighton & Hove Albion tonen interesse in de 26-jarige Ecuadoriaanse international van Santos Laguna. De centrale verdediger heeft volgens Transfermarkt een waarde van zes miljoen euro en ligt nog tot juni 2025 onder contract.

© photonews

Felix Torres is een vlotscorende centrale verdediger, die vaak mee naar voren komt en met 1.87 meter ook de nodige kopbalsterkte aan de dag weet te leggen - zowel bij zijn land als bij zijn Mexicaanse club. Dit seizoen scoorde hij al vijf goals bij zijn club in achttien wedstrijden.

Na een moeilijke periode na het WK in Qatar is hij helemaal opnieuw aan de oppervlakte aan het komen. Aan Anderlecht of de andere geïnteresseerde clubs om dus snel te gaan schakelen voor hij (opnieuw) te duur wordt en kapitaalkrachtiger ploegen er met hem vandoor gaan.