Europese topclubs vangen bod bij beste spits uit de Serie A

Iedere club ter wereld is op zoek naar een spits die bijna elke week scoort. Een aantal Europese topclubs vissen echter achter het net.

Napoli

Victor Osimhem, ex-Sporting Charleroi, is een echte smaakmaker bij Napoli. Sinds zijn transfer naar de Zuid Italiaanse club in de zomer van 2020 kwam hij al 67 keer tot scoren in 119 wedstrijden. Prachtige statistieken in de competitie die bekend staat om zijn sterk defensief werk.

Heel wat clubs zaten dan ook achter hem aan, maar vissen nu achter het net.

Champions League

Een verzameling clubs van potentiële Champions League winnaars zaten achter de aanvaller aan. Zoals Chelsea, Manchester City, PSG en Real Madrid.

Allen vissen echter achter het net want Osihmen verlengde zijn contract tot medio 2026 bij Napoli. Een club zal dus diep in de buidel moeten tasten om de Nigeriaanse smaakmaker weg te kapen.