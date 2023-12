Topschutter en nog verschillende sterkhouders in B-kern: titelkandidaat in Challenger Pro League staat voor belangrijke jaarwisseling

Zulte Waregem heeft zich met een 9 op 9 in december - en door twee nederlagen van Beerschot onder meer - weten te verzekeren van een gedeelde leidersplaats bij de jaarkering. Ondertussen is al duidelijk dat er een nieuwe aanpak is gekozen de voorbije weken.

Coach Vincent Euvrard hakte de voorbije maanden enkele harde knopen door en verwees een aantal gewezen sterkhouders naar de B-kern. De ervaren Spaanse verdediger Borja Lopez en de zomeraanwinst Igor Savic uit Bosnië-Herzegovina verdwenen in oktober al naar de B-kern.

© photonews

Een aantal (Belgische) jongelingen maakten dan weer de overstap van de beloftenploeg naar de A-kern en maakten daar de voorbije maand toch wel wat speelminuten. Yannick Cappelle scoorde zelfs het winnende doelpunt tegen Seraing.

Derijck, Gano, Savic en Lopez naar de B-kern verwezen bij Zulte Waregem

Met Timothy Derijck en Zinho Gano vielen er in december nog twee andere, grote slachtoffers. De vraag is dan ook of met hen in 2024 nog rekening zal gehouden worden. Gano trekt sowieso naar de Africa Cup of Nations met Guinee Bissau en neemt het daar op tegen onder meer Ivoorkust en Nigeria.

© photonews

Of hij na de Afrika Cup nog terug zal keren naar België? Dat is een andere vraag, want mogelijk wordt er gezocht naar een oplossing voor de aanvaller. Die kon enkele maanden geleden nog naar Saoedi-Arabië, een wintertransfer mag dus zeker niet worden uitgesloten. Hier en daar waren er geruchten dat hij zelfs zijn contract had laten ontbinden. Gano was dit seizoen al goed voor acht goals, waarmee hij in de Challenger Pro League clubtopschutter is.

Timothy Derijck van zijn kant wilde op 36-jarige leeftijd belangrijk zijn voor Essevee, maar moest na zijn wissel (en reactie daaroo) tegen de Futures van Anderlecht (een 2-5 nederlaag) het in december ook stellen zonder selectie voor de A-kern.

Beslissingen nemen in 2024

Hij is einde contract in juni 2024 en kan dus in principe spreken met andere ploegen. Of probeert hij zich opnieuw in de kijker te spelen van Euvrard, om zo toch nog te helpen in de operatie promotie? Alles ligt open, de kersttijd kan hier en daar ook voor duidelijkheid of vergevingsgezindheid zorgen.

Ondertussen is Essevee met 32 op 48 nog steeds op weg naar die belangrijke promotie, al is de kloof met de ploegen onder zich niet groot. Het wordt dus een heel spannend 2024, waarin nog liefst veertien(!) wedstrijden volgen.