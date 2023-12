Thiago heeft maar één wel heel groot doel voor ogen

In februari van 2022 verliet Thiago zijn thuisland om bij Ludogorets te gaan spelen. Deze zomer haalde Club Brugge hem naar het Jan Breydelstadion.

De 22-jarige Braziliaan, met ook een Bulgaars paspoort, liet aan de Spaanse krant Marca weten welke doelstellingen hij nog allemaal voor ogen heeft.

“Ik hoop titels te winnen en naam te maken in de voetbalwereld. Ik zou ook graag in belangrijke competities willen bereiken. Het is de droom van elke speler en ook de mijne, maar ik heb nog veel tijd om die te verwezenlijken”, klinkt het bij de spits van blauwzwart.

Al heeft hij vooral één groot doel voor ogen. “Voor Brazilië spelen. Ik werk elke dag hard om het meest emblematische shirt in het voetbal te vertegenwoordigen en te dragen en ik hoop dat op een gegeven moment de kans voor mij zal komen.”

Thiago leek nochtans geen voetballer te worden. “Ik hield niet van voetbal en ik had niet gedacht dat ik voetballer zou worden, maar het zien van mijn broer zo blij terugkomen van de wedstrijden wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde zijn passie begrijpen en toen ik begon met spelen, begreep ik alles.”