Zo kijken collega's naar Boterberg die penalty van Genk niet liet hernemen tegen Anderlecht

Jan Boterberg was kop van jut na Genk-Anderlecht. Hij liet de gemiste strafschop van Bryan Heynen niet hernemen.

Bert Sterckx, commentator bij Sporza, is blij dat het voetbal eventjes kan genieten van de winterstop. En niet in het minst ook de scheidsrechters. “Iedereen is toe aan wat rust, ook de scheidsrechters, die er enkele moeilijke weken hebben opzitten”, vertelt hij op Sporza.

Ook in Anderlecht-Cercle kwam de VAR weer in opspraak. “Het duurde meer dan 5 minuten om een buitenspellijn te trekken, ze hebben fouten gemaakt die niet zouden mogen gebeuren. Sommige al toegegeven, andere zullen nog volgen.”

“Maar ze hebben evenzeer als jij en ik recht op een rustig en fijn eindejaar. Zoals bijvoorbeeld Jan Boterberg, die in een storm is terechtgekomen na Anderlecht-Genk.”

Nochtans hebben zijn collega’s wel het nodige respect voor hem. “Een man die door zijn collega's en in het hele voetbalwereldje bekendstaat als een topkerel op en naast het veld. De riem mag er nu bij iedereen voor een paar weken af. Half januari trekt de voetbaltrein zich weer op gang.”