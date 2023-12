KV Kortrijk in 'verregaande onderhandelingen' met mogelijke nieuwe coach, maar ook andere Belgische club is geïnteresseerd

KV Kortrijk zit sinds Glen De Boeck nog zonder echte hoofdcoach. Joseph Akpala pakte al even over, maar dat was nooit een definitieve oplossing.

Daarom zijn de Kerels hard op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens Het Laatste Nieuws maakt de club werk van de komst van Ferdinand Feldhofer. Feldhofer is een 44-jarige Oostenrijkse coach, die bekend is in zijn thuisland om zijn spelerscarrière. KV Kortrijk zou de eerste club zijn buiten zijn thuisland waarmee hij samenwerkt. De krant meldt dat beide partijen in 'verregaande onderhandelingen' zitten. Maar de coach praat ook met andere ploegen, waarvan nog één Belgische.