'Standard ziet speler vroegtijdig vertrekken na teleurstellende huurperiode'

En dat zal nu ook gebeuren. Volgens Football Insider, zal Newcastle United het huurcontract van Isaac Hayden bij de Rouches verbreken. Dan kan de Engelsman op zoek gaan naar een nieuwe ploeg om bij te spelen na de winterstop.

Volgens het medium zijn er verschillende ploegen uit de Championship geïnteresseerd in de 28-jarige middenvelder. Zo kan hij terugkeren naar zijn thuisland.

Hayden kon geen indruk maken bij Standard. Van de laatste vijf wedstrijden, mocht hij er slechts eentje meespelen. Bij drie daarvan, zat hij zelfs niet in de selectie.

🚨 EXCLUSIVE! 🚨 - Newcastle set to terminate Isaac Hayden deal - he will join a new club in January. 💥



✍️: @SportsPeteO#NUFC

Full story ⬇️