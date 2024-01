Columnist snoeihard voor nieuwe coach in Belgisch profvoetbal: "Het wordt een ramp, zeg niet dat ik u niet heb gewaarschuwd"

Dirk Kuyt is de nieuwe trainer van Beerschot. Een opvallende keuze die ze op het Kiel maken. Ook Nico Dijkshoorn heeft zich nu laten horen in de zaak.

Beerschot heeft met Dirk Kuyt een opvallende nieuwe coach beet. Die staat zo meteen voor een interessante uitdaging, nadat hij meer dan een jaar zonder job zat na zijn ontslag bij ADO Den Haag. In het verleden trainde hij ook de U19 van Feyenoord.

Bij De Mannekes tekende hij een contract tot het einde van het seizoen. Doelstelling is promotie naar de Jupiler Pro League proberen te bewerkstelligen. Momenteel is Beerschot co-leider - samen met Zulte Waregem - in de Challenger Pro League.

Het wordt een ramp bij Beerschot

Columnist Nico Dijkshoorn denkt er het zijne van in zijn column in Het Nieuwsblad: "Iedereen bij Beerschot zal zich binnen twee maanden de haren uit het hoofd trekken. Dirk is de zoveelste Nederlander waar je nooit meer van af komt. De zoveelste modieuze regenjas die langs de kant van het veld staat te doen alsof hij twee keer drie kwartier atoomsplitsing staat uit te leggen."

"Hij was een tijdje analist op televisie. Zijn analyses raakten kant nog wal. Tien van de tien keer zit hij er op alle fronten naast. Voor de neutrale kijker, maar ook voor de hardcore Dirk Kuyt-liefhebber is het heel duidelijk: ze zijn hem kwijt. Ik moet wel eerlijk zeggen: ik verheug mij als een kind om hem bij Beerschot langs de lijn zijn bekende trainersact te zien doen. Het wordt een ramp. Zeg niet dat ik u niet heb gewaarschuwd."