Ex-voorzitter velt scherp oordeel over toestand bij KV Kortrijk en deelt ook steek uit aan club van Vincent Kompany

Bij KV Kortrijk is het allerminst een vrolijke overgang van oud naar nieuw. Ook een ex-voorzitter van KVK kan niet anders dan stilstaan bij de malaise.

KV Kortrijk heeft 2023 afgesloten op de laatste plaats in de Jupiler Pro League, met 10 behaalde punten uit 20 competitiematchen. Het zijn dan ook turbulente maanden geweest voor de Kerels. "2023 was geen goed jaar voor KV Kortrijk", windt oud-voorzitter Joseph Allijns er op X geen doekjes om.

"Sportief, behoudens twee zeges tegen Club Brugge was het zwak." En dan was er nog meermaals een overname die in de pijplijn zat, maar er uiteindelijk niet kwam. "De fratsen van de Kaminski's en FC Burnley waren ook niet min", is Allijns ook streng voor de club van Vincent Kompany.

We kunnen ons dan ook wel inbeelden wat de grootste wens is in 2024 van de man die vroeger nog de plak zwaaide in het Guldensporenstadion. "Als supporter hopen we op een kentering!"