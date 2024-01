Speelt RWDM talentvolle middenvelder al pak vroeger kwijt dan verwacht? 'Club uit Ligue 1 toont concrete interesse'

RWDM staat momenteel 13e in de Jupiler Pro League. De club kende al veel pech dit seizoen in de slotfases van wedstrijden, maar kon toch geregeld punten pakken. Nu komt er duidelijke interesse uit het buitenland in één van de grootste talenten van de club.

Na periodes bij Racing Genk en Oostende wordt Pierre Dwomoh tot eind juni uitgeleend aan RWDM door Antwerp. RWDM heeft wel nog de optie om die uitleenbeurt te verlengen. Dwomoh, een onbetwiste starter bij de Brusselse ploeg, miste slechts een handvol wedstrijden en stond dit seizoen al 18 keer in de basis. De meer defensief ingestelde speler scoorde één doelpunt en gaf een assist, beide in de 2-3 nederlaag tegen Union eind september. Deze prestaties hebben de Belgische jeugdinternational op de radar gebracht van een bekende Franse club, RC Lens. Toch meldt Sudpresse dat Pierre Dwomoh zijn ploeg deze winter waarschijnlijk niet zal verlaten. Het is nu afwachten of RC Lens geduld zal hebben tot juli, of dat het zich zal richten op een ander doelwit. Volgens Transfermarkt wordt de speler geschat op zo'n 2 miljoen euro.