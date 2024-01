Dirk Kuyt spreekt klare taal over zijn doel bij Beerschot: "Ambities worden hier duidelijk uitgesproken"

Dirk Kuyt is hoofdtrainer geworden van Beerschot. Hij gaf woensdag zijn eerste persconferentie bij de club.

De Nederlandse coach is duidelijk gelukkig bij de Antwerpse ploeg. Ik ben hier nog maar een korte periode, maar het voelde meteen erg fijn aan. Ik voel veel waardering voor de mens Kuyt en tegelijk nieuwsgierigheid naar de trainer Kuyt. Als coach heb ik nog alles te bewijzen. De ambities worden hier duidelijk uitgesproken. Dat is promoveren naar eerste klasse", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Zo ziet Mark Van Bommel er een Nederlandse coach bij komen in België. "Of hij (Van Bommel n.v.d.r.) me al een berichtje heeft gestuurd? Zeker en vast. We hebben ook afgesproken dat we dat vanaf nu niet meer gaan doen", aldus Kuyt. De twee waren vroeger ploegmakkers bij Oranje.

Beerschot staat momenteel samen met Zulte-Waregem eerste in de Challenger Pro League. Op twaalf januari maakt Kuyt zijn debuut als hoofdcoach bij de club tegen de RSCA Futures.