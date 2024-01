Dit is de prioriteit van Anderlecht voor de wintermercato

De wintermercato is begin januari geopend. Anderlecht zal minder actief zijn dan afgelopen zomer, maar kijkt wel naar zijn opties.

Verwacht wordt dat Sporting Anderlecht actief zal zijn op de wintermercato, maar in veel mindere mate dan afgelopen zomer, toen de kern van het team grote veranderingen onderging.

Volgens berichten in Le Soir zal paars-wit waarschijnlijk prioriteit geven aan een centrale verdediger om het duo Vertonghen-Debast te versterken. Vertonghen is er niet zeker van dat hij volgend seizoen zal blijven en Debast is er bijna zeker van dat hij de club deze zomer zal verlaten.

Ook houdt RSCA ook het dossier Valdimarsson nauwlettend in de gaten, met nog steeds concurrentie van KAA Gent in het verschiet.