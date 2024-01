Gianluigi Buffon doet gek voorstel om voetbal aantrekkelijker te maken

Het voetbal kan meer spektakel gebruiken. Voor Gianluigi Buffon kan dat vooral door meer doelpunten te zien in wedstrijden.

Buffon ziet dat het voetbal een injectie van spektakel kan gebruiken. De gewezen doelman ziet dat zijn huidige collega’s van hoog niveau zijn. Daardoor is het moeilijk om te scoren, maar daar heeft de Italiaan een gek voorstel voor om het op te lossen.

“Ik denk dat we serieus moeten denken aan het groter maken van doelen”, klinkt het bij Tuttosport. “De afmetingen zijn sinds 1875 hetzelfde gebleven. In die tijd waren de doelen misschien te groot, maar als je naar de hedendaagse doelmannen kijkt…”

“Dertig jaar geleden gingen tien van de vijftig schoten van afstand raak, vandaag de dag gaan er nog maar drie pogingen in. Het is moeilijk om van afstand te scoren tegen een keeper van twee meter”, gaat hij verder.

Of dat de oplossing is om het voetbal aantrekkelijker te maken is maar zeer de vraag. Tegenwoordig is hij teamverantwoordelijke van de nationale ploeg van Italië.