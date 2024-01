Transfermarkt begonnen: Premier League maakt zich warm voor sterkhouder KAA Gent

De transfermarkt is nu officieel geopend. En dus mogen we de komende weken wel wat verwachten op diverse fronten. Zo ook vanuit de Premier League, want daar zijn vele ploegen die wel wat extra impulsen kunnen gebruiken deze winter.

Heel wat teams zouden volgende de Engelse pers achter Archie Brown aanzitten. Er werd al gesproken over aandacht van Leeds United, Everton en Burnley in de linkervleugelverdediger van KAA Gent. Ook vanuit Duitsland en Italië zou er interesse zijn.

De 21-jarige linkerflankverdediger is pas sinds augustus bij de Buffalo's actief en kwam over voor vier miljoen euro van Lausanne. De jonge Brit maakte de voorbije maanden zoveel indruk dat hij in eigen land opnieuw een prioriteit is geworden.

Brown speelde in totaal al 22 wedstrijden voor KAA Gent, waarin hij 1670 speelminuten verzamelde en tot één assist kwam. Hij werd gehaald als centrale verdediger, maar al snel bleek dat hij met zijn bravoure en snelheid zelfs nog meer waard is op de linkerflank.

Dat is er overigens ook aan te zien op Transfermarkt. Daar werd zijn waarde alweer opgewaardeerd, deze keer van drie miljoen naar vijf miljoen euro. Toen hij overkwam van Lausanne Sport was dat 'amper' 700.000 euro. En dus gaat het er vooral om hoeveel de Engelse (of andere) geïnteresseerden willen betalen voor hem.

De Buffalo's willen hem sowieso niet graag zien vertrekken. HIj heeft een contract tot juni 2027 en dus moet er sowieso veel boter bij de vis komen. Alle geïnteresseerde teams hebben wel hun redenen om Brown te willen kopen.

Burnley heeft dringend punten nodig in de strijd tegen degradatie, Leeds United strijdt om de promotie en Everton moet toch ook opletten dat het niet verder afglijdt. Het staat momenteel pas zeventiende in de Premier League.