'Club Brugge weigert bod van maar liefst vijftien miljoen euro op goudhaantje'

Galatasaray SK is concreet voor Raphael Onyedika. De Turkse topclub heeft Club Brugge zelfs een concreet voorstel gedaan om de Nigeriaan over te nemen.

We schreven eerder al dat Galatasaray SK de mogelijkheden onderzocht om Raphael Onyedika naar Istanboel te halen. Inmiddels heeft Cim Bom Bom ook een concreet voorstel geformuleerd.

De Turkse kranten weten dat Galatasaray vijftien miljoen euro wil betalen voor de 22-jarige middenvelder. Al is de manier van werken speciaal. De Turken willen Onyedika voor drie miljoen euro huren. Deze zomer volgt dan een verplichte aankoopoptie van twaalf miljoen euro.

Niét waterdicht

Club Brugge verwees de telegram echter meteen richting prullenmand. Vooreerst is Onyedika deze winter niét te koop. Daarenboven staat Bart Verhaeghe niet te springen om mee te gaan in dergelijke constructies. De zekerheid naar betaling toe is immers niet meteen waterdicht.