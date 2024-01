Kylian Mbappé komt met opvallend nieuws over zijn transfer

Kylian Mbappé is eind dit seizoen transfervrij. Voor velen is het al zeker dat hij naar Real Madrid zal verkassen.

Waar speelt Kylian Mbappé volgend seizoen? Het is een vraag die de volgende maanden geregeld gesteld zal worden. De kans lijkt groot dat hij PSG verlaat voor Real Madrid, zo was er de voorbije maanden al te horen.

Zelf wil hij er niet veel over kwijt. Ook niet na de winst in de Franse Supercup woensdagavond tegen Toulouse (2-0).

“Ik heb mijn beslissing nog niet genomen”, klonk het. “Ik heb deze zomer een afspraak gemaakt met onze voorzitter. We willen zo alle partijen beschermen en de rust binnen de club behouden. Mijn toekomst is intern geen onderwerp.”

“Ik denk enkel aan het team. Er liggen nog uitdagingen te wachten de komende maanden, dat is het allerbelangrijkste. We hebben een jonge en vastberaden groep die titels wil winnen. Zodra ik een beslissing heb genomen, zal ik die bekendmaken.”

Goed twee jaar geleden zat Mbappé in dezelfde situatie en toen verlengde hij alsnog zijn contract in de Franse hoofdstad. “In 2022 wist ik het pas in mei. Dat maakt me niet uit. Maar als ik weet wat ik wil gaan doen, zal ik de beslissing niet voor me uitschuiven.”

De Franse pers schuift ondertussen ook al eventjes Liverpool naar voren als mogelijke nieuwe club van de superster.