Was vertrek van coach (g)een verrassing? Beerschot-directeur doet uitspraak over vertrek die monden doet openvallen

Beerschot VA heeft vandaag Dirk Kuyt voorgesteld aan pers en publiek. De Nederlander neemt het roer over van Andreas Wieland. Maar héél opvallend: het vertrek van de Oostenrijker was blijkbaar toch niet zo verrassend.

'Bom bij Beerschot: Coach vertrekt uit het niets'

Bovenstaande titel was er eentje boven een artikel op twintig december jongstleden. We willen maar aangeven: het leek een enorme verrassing toen Andreas Wieland het bestuur van Beerschot VA liet weten dat hij terug zou keren naar LASK Linz.

Maar niets is minder waar. "Wieland was al even aan het uitkijken naar iets anders", verrast Gyorgy Csepregi. "Ik was daarvan op de hoogte. Met andere woorden: ik had tijd. Ik ben maanden geleden al begonnen aan mijn zoektocht naar een nieuwe coach."

"Er waren uiteindelijk drie namen in de running", besluit de sportief directeur van De Mannekens. "Dirk Kuyt stond in die lijst op nummer één. Hij maakte tijdens de gesprekken een heel goede indruk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is."