De eerste woorden van Ivan Leko als Standard-coach: "Er waren twee redenen"

Ivan Leko werd vrijdag aan de pers voorgesteld als de nieuwe coach van Standard Luik. Hier zijn de eerste woorden van de nieuwe T1 van de Rouches.

Ivan Leko is terug in onze competitie. De Kroatische coach zit voor de vijfde keer op een Belgische bank (na OHL, STVV, Brugge en Antwerp), deze keer bij Standard Luik. De nieuwe T1 werd vrijdag aan de pers voorgesteld.

"Ik wil iedereen bij Standard bedanken dat ik deze geweldige club mag coachen. Ik weet wat Standard betekent in België en ik ben erg enthousiast om terug te zijn in het Belgische voetbal. De uitdaging is groot, maar ik zie motivatie en potentieel. Met hard werk kunnen we Standard terugbrengen naar waar het thuishoort", begon hij.

"Er waren twee redenen waarom ik het aanbod aanvaardde. Ten eerste weet ik in mijn hoofd wat Standard is. Ik heb verschillende keren tegen Standard gespeeld en weet dus hoe groot deze club is. Ten tweede de manier waarop we met het management en de sportief directeur hebben gesproken. Ik heb de voorbije jaren veel wedstrijden van de club gezien. Het wordt moeilijk om in een paar maanden grote veranderingen door te voeren, maar het avontuur wordt steeds interessanter."

© photonews

Het enige wat Standard dit seizoen moet doen, is het ergste vermijden. Ivan Leko is zich er al van bewust dat het belangrijkste in de komende zes maanden de voorbereiding op volgend seizoen zal zijn. Daarom zal de Kroaat een week in Marbella op stage doorbrengen om zich vertrouwd te maken met zijn nieuwe spelers.

"Het eerste doel is om mensen blij te maken. De fans, maar ook de spelers, die blij moeten zijn om hier te zijn. Iedereen moet alles beter doen dan voorheen. Ik wil deze 'one-team spirit' overbrengen. Wat het voetbal betreft, gaan we een week de tijd nemen om meer met de spelers te praten."

"In mijn hoofd probeer ik al ideeën op te doen. Maar eerst moet je de spelers leren kennen om het beste uit ze te halen. Mijn idee van voetbal is duidelijk. We willen domineren, de uitkomst van wedstrijden bepalen, spelen met passie, verlangen en energie, met verticaliteit en veel spelers in het strafschopgebied. De manier waarop we spelen is het belangrijkste", concludeerde Ivan Leko.