Meent 777 Partners dit echt? Standard-eigenaars publiceren jaarrekening en gebruiken deze gegevens om bloedrode cijfers te manipuleren

Standard haalt dezer dagen het nieuws allesbehalve met positieve berichten. Op sportief vlak draait het allesbehalve op wieltjes, terwijl ook de financiële problemen als een donderwolk boven Luik hangen. En de communicatie van 777 Partners helpt er niet meteen bij...

Het is ondertussen geen geheim meer dat Standard met financiële problemen kampt. Het is tegenwoordig een succes in De Vurige Stede als de lonen tijdig betaald worden. Bovendien riskeren Les Rouches - na het eerdere transferverbod nota bene - nu ook een puntenaftrek.



Maar er is meer: gisteren publiceerde Standard de jaarrekening. De cijfers kleuren dan wel bloedrood, maar eigenlijk is het probleem een pak groter dan gedacht. Meer zelfs: 777 Partners - geen kat in Luik en ver daarbuiten vertrouwt de Amerikaanse eigenaars nog - probeert de cijfers eigenhandig op te smukken.





De Standaard laat weten dat 777 Partners zelfs de marktwaardes van de spelerskern op Transfermarkt gebruikt om de cijfers te verbloemen. Concreet: die waarde zou 25,2 miljoen moeten zijn. Trek daar het eigen negatief vermogen van af en Standard sluit - in de ogen van de Amerikanen weliswaar - de balans af met een positief saldo van 0,9 miljoen euro.

Bedrog



We moeten geen geleerde bellen om te beseffen dat dit helemaal niet oké is. Bovendien is Standard niet de enige club uit de portefeuille van 777 Partners die met financiële problemen kampt. En dan denken ze er nog aan om Everton FC over te nemen...