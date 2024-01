'Romeo Lavia krijgt alweer enorm slecht nieuws te horen bij Chelsea'

Romeo Lavia tekende afgelopen zomer een contract tot 2030 bij Chelsea. Door veel blessureleed heeft de Belg nog maar 32 minuten gespeeld voor zijn nieuwe club.

Net wanneer er licht aan het eind van de tunnel leek te zijn, krijgt hij opnieuw een serieuze domper te verwerken. Zo zal hij alweer enkele weken aan de kant zitten.

Volgens Britse media heeft de middenvelder flinke kneuzing in de dij opgelopen. De Blues willen geen risico's nemen, en houden hem weer enkele weken aan de kant.

Understand Romeo Lavia has suffered bad bruising to his thigh and could be out for a few weeks.



Chelsea not set to rush him and its another blow for the Belgian midfielder. #CFC pic.twitter.com/NgflPB4j7g