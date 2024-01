🎥 Thibaut Courtois komt zelf met blessure-update

Thibaut Courtois is nog steeds aan het revalideren. Hij liep een serieuze blessure op aan de knie.

Hij moet een lange weg afleggen, maar het gaat steeds beter. Afgelopen week zei hij nog dat het zo'n 4 à 5 maanden zal duren.

Nu deelde Courtois voor het eerst een video waarop te zien is hoe hij op het veld traint. Hij was duidelijk gelukkig. In de beschrijving schreef hij. "De energie die je krijgt wanneer je je schoenen aantrekt en het gras opstapt, is niet te beschrijven.

Zo komt de Belgische doelman weer een stapje dichter bij zijn comeback.