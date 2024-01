Flinke domper voor KV Mechelen: Publiekslieveling plots niet mee op stage

KV Mechelen vertrok vrijdagochtend op winterstage naar de Spaanse zon. De troepen van Besnik Hasi reizen naar San Pedro del Pinatar.

Maar KV Mechelen kreeg vlak voor het vertrek nog een domper te verwerken. Zo zal publiekslieveling Norman Bassette niet meereizen naar Spanje.

De 19-jarige spits viel donderdag op het einde van de training uit met een blessure. Het zou om een meniscusletsel gaan, meldt KV Mechelen zelf via zijn officiële kanalen.

'Op het einde van de eerste training van 2024 op donderdag voelde Norman een krak in zijn knie. Vrijdag was die gezwollen en werd een meniscusletsel vastgesteld in het ziekenhuis', klinkt het bij de club.