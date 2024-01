Tajon Buchanan reageert voor het eerst op zijn overstap van Club Brugge naar Inter Milan

Tajon Buchanan is een speler van Inter Milan. Vrijdag werd zijn transfer officieel aangekondigd door de Italiaanse club.

Buchanan verliet Club Brugge om naar de Italiaanse leider te trekken. Volgens de winger was het een goed moment. "Op dit moment in mijn carrière voelde het gewoon aan als de juiste keuze. Ik volg Inter al een heel lange tijd. Het is een ploeg waar ik mezelf wel bij zag spelen", vertelde hij via de officiële kanalen van Inter.

"Ik neem het dag per dag. Hard werken en zo snel mogelijk mezelf aanpassen. Ik moet leren van de coaches en de spelers die hier al langer zijn. Ik heb er veel zin in en wil de club helpen", gaat hij verder.

Er werd hem ook gevraagd wat hij het team kan bijdragen. "Ik ben een directe speler die graag één op één gaat met de verdedigers. Ook verdedigend ben ik sterk. Ik maak graag het verschil op het einde van het spel."