🎥 Leandro Trossard legt zijn intussen iconische doelpuntenviering uit

We zijn eraan gewend geraakt om Leandro Trossard zijn doelpunten te zien vieren door zijn handen rond zijn ogen te plaatsen. In een video van de Vlaamse comedian Average Rob heeft de Rode Duivel de betekenis van dit gebaar uitgelegd.

Sommigen zouden kunnen denken dat de viering van Leandro Trossard een reactie is op kritiek. De Rode Duivel legt eigenlijk uit dat deze viering voortkomt uit advies dat hij kreeg van zijn oudste zoon, die 6 jaar oud is.

"Drie jaar geleden scoorde ik tijdens een wedstrijd en vierde het niet", begint Trossard. "Ik vroeg hem toen: 'Wat moet ik doen?' Hij liet me dit gebaar zien. Ik antwoordde: 'Oké, ik zal het doen.' Sinds dat moment doe ik het elke keer als ik scoor."

Leandro Trossard dévoile l'origine de sa célébration. 👀



(🎥 Tiktok : Average Rob) pic.twitter.com/xBGOImzmt1 — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) January 6, 2024

De video, die op 14 december is gepubliceerd, toont Trossard met de komiek Average Rob en zijn kompaan Arno The Kid. De Rode Duivel neemt deel aan wat schietoefeningen en deelt enkele openhartige momenten in een leuke video van meer dan 13 minuten.

