Fergal Harkins zegt waar het op staat over vertrek van Carl Hoefkens

Carl Hoefkens werd op oudejaarsdag ontslagen bij Standard. Sportief directeur Fergal Harkin zegt waar het op staat.

Het ontslag van Carl Hoefkens was vooral voor Standard een nederlaag, zo laat Fergal Harkin weten. “Carl is een topgast en ik blijf ervan overtuigd dat hij een mooie carrière tegemoet gaat”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Hij is hier op een moeilijk moment ingestapt. Ik had het gevoel dat het team het geloof en de intensiteit verloren was. Uiteindelijk komt het op resultaten neer. Die waren niet goed genoeg en helaas betaalt de coach dan meestal het gelag.”

De opvolger stond al snel klaar. “Na het vertrek van Carl Hoefkens had ik binnen de 24 uur een lijst van coaches die je je niet kunt voorstellen. Je hoeft deze club dus niet aan de mensen te verkopen: dat doen onze historie en ons stadion vanzelf.”

Ambities blijven echter nog altijd op de vlakte bij de Rouches. “Ons doel is winnen, winnen en nog eens winnen. We hebben dit seizoen in meerdere matchen bewezen dat we de beste ploegen kunnen kloppen, maar ook dat we elke match kunnen verliezen. We blijven ervan overtuigd dat hier veel kwaliteit aanwezig is.”