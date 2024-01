Standard stuit op financiële limieten: interessante spits gevonden, maar... te duur

Er zou versterking moeten komen bij Standard deze winter, maar niet tegen elke prijs. Een Braziliaanse aanvaller werd gevolgd, maar zijn club vraagt te veel.

Standard zou Noah Ohio deze winter kunnen verliezen; de Nederlandse aanvaller lijkt op weg naar een uitleenbeurt in Nederland. Er zou dus ook beweging kunnen zijn aan de aanvalszijde, vooral omdat Moussa Djenepo niet zo veel brengt als gehoopt.

In dat opzicht houdt de Luikse club een oogje op Welton (26 jaar), een veelzijdige aanvaller van Levski Sofia. Welton werd al kort genoemd bij Standard afgelopen zomer, maar toen werd hij als te duur beschouwd voor 777 Partners... en de zaken lijken niet veranderd te zijn.

Metodi Shumanov, een Bulgaarse journalist die onder meer heeft samengewerkt met The Guardian en Sky Sports, onthult dat Standard, Botafogo, Gambo Ozaka en ook... Lierse informatie hebben ingewonnen... maar dat Levski Sofia 4 miljoen vraagt voor hun ster.

Welton, in 2022 overgekomen van Botafogo, zijn waarde wordt geschat op 2,2 miljoen door Transfermarkt. Dit seizoen heeft hij 6 doelpunten en 4 assists in 23 wedstrijden voor Levski. Hij speelt voornamelijk op de linkerflank, maar kan ook uit de voeten in de spits. Tegen deze prijs zijn de kansen echter bijna onbestaande om hem aan de Maas te zien aankomen.