📷 Maxim De Cuyper op weg naar PSG? Dit weet transferjournalist erover te vertellen

Vandaag deed het gerucht de ronde dat Maxim De Cuyper de interesse geniet van PSG. Transferjournalist Sacha Tavolieri denkt er het zijne van.

Maxim De Cuyper richting de Franse topclub PSG. Het verhaal deed vandaag de ronde in de wandelgangen. Maar of er veel van aan is, is maar zeer de vraag.

Transferjournalist Sacha Tavolieri laat op zijn sociale media weten dat er op dit moment geen enkele concrete gesprekken bezig zijn en dat PSG geen interesse heeft om de speler van Club Brugge binnen te halen.

Volgens Tavolieri zou de grootste interesse voor De Cuyper uit de Bundesliga komen, maar is het zo dat hij normaal hoe dan ook het seizoen uitdoet bij Club Brugge.

Transfermarkt schat de marktwaarde van De Cuyper momenteel op 8 miljoen euro. Hij ligt nog onder contract in het Jan Breydelstadion tot medio 2026.