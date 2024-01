OFFICIEEL: Ex-speler Standard en KV Mechelen trekt naar wel heel verrassende competitie

Een transfer die in de categorie 'verrassingen' mag komen te staan. Ahmed El Messaoudi, de Belgisch-Marokkaanse middenvelder van FC Emmen, trekt met onmiddellijke ingang naar... de Kazachse competitie.

El Messaoudi speelde in België voor Lierse, Standard en KV Mechelen vooraleer hij zijn geluk in Nederland ging beproeven. Daar speelde hij voor Fortuna Sittard en FC Groningen vooraleer hij vorig seizoen bij FC Emmen tekende. Tussendoor was hij een seizoen in Turkije aan de slag bij Gaziantep.

Nu maakte het Kazachse FC Tobol op zijn sociale media bekend dat hij voor hen gekozen heeft. De Brusselaar heeft één cap als Marokkaans international op zijn palmares staan.

Het nieuwe seizoen in Kazachstan start in maart. Hij mag zich wel opmaken voor Conference League-voetbal in de zomer van 2024, want Tobol won op 4 november 2023 de Beker van Kazachstan.